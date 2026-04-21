ГДБОП задържа мъж, разпространявал порнографски клипове и снимки с деца (Видео)

ГДБОП задържа мъж, разпространявал порнографски клипове и снимки с деца

Главната дирекция "Борба с организираната престъпност и корупция" (ГДБОП) арестува мъж, който е съхранявал и разпространявал порнографски материали с малолетни чрез мобилно устройство, съобщиха от дирекцията. 

Операцията е проведена на 16 април 2026 година под надзора на Софийската районна прокуратура. При проверките на иззетото устройство са установени над 6000 изображения и над 300 видеоматериала.

Задържаният участва в групи за разпространение на файлове с детска сексуална експлоатация, като за създаването на тези групи са използвани непълнолетни лица.

Освен това, от разследването става ясно, че мъжът е член на популярни сред сексуалните насилници мобилни приложения под чужда самоличност от близо 2 години.

След ареста мъжът е предаден на компетентните органи за нататъшно разследване и съдебно преследване.

