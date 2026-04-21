Министър Игнатов предложи 20 април да стане официален празник

Служебният министър на образованието и науката проф. Сергей Игнатов предложи 20 април да стане официален празник под името „Ден на българския героизъм“. Това стана във Видин, по време на посещението му в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ по повод 150-годишнината от избухването на Априлското въстание. Проф. Игнатов подчерта, че датата е ключов символ на националната идентичност и гордост.

„Аз съм абсолютно убеден, че в твърде скоро време България ще приеме 20 април като официалния празник. Нашата гордост и идентичност има три стълба: Априлското въстание, Съединението и Независимостта. Това е нашата лична национална гордост, защото всичко това сме постигнали със собствени усилия“, подчерта проф. Игнатов, цитиран от БТА.

Министърът призова учениците да побеждават страховете си, като даде пример с героите от 1876 г., които са съкрушили собствените си съмнения, за да възкресят България на картата на света. „Най-голямата победа е да победите страховете си и да се освободите от тях. Ако не опитате, няма да успеете“, посочи той и допълни, че въпреки историческите трудности, българският народ е „успешен, героичен и свободолюбив“.

В рамките на посещението учениците представиха литературно-музикална композиция, пресъздаваща гласовете на революционерите. В програмата прозвучаха послания за смисъла на свободата, която „не е подарък, а избор и смелост“. Акцент бе поставен върху волята на учителите, занаятчиите и духовниците да извоюват достойно бъдеще.

Проф. Игнатов обяви, че цялата календарна година ще бъде посветена на българския героизъм. Посещението му във Видин е част от националната кампания „Думите на свободата“, която отбелязва 150-годишнината от Априлското въстание чрез инициативи във всички училища в страната.

На среща с общинското ръководство във Видин министърът каза, че създаването на университет в града е ключово за утвърждаването на региона като образователен и духовен център.