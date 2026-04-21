Янкулов към Демерджиев: Нищо добро не ни чака, ако проблемът със Сарафов се решава силово

3276
Андрей Янкулов

Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов оспори критиките на Иван Демерджиев от "Прогресивна България" за това, че не е изгонил Борислав Сарафов от кабинета на главния прокурор със Съдебна охрана.

Веднага след изборите Демерджиев го нападна за това, че не е взел още по-драстични мерки.

"Казвах го няколко пъти, подробно мотивирано, но ето още веднъж, максимално кратко и ясно:

Нищо добро не може да ни чака като общество, ако, тъй като правосъдната система не е в състояние да реши правния проблем със законността на главния ни прокурор, тръгнат да го решават силово онези, които моментно държат монопола върху използването на държавно насилие.

Който иска да прекрачва тази червена линия, ще има възможността да го направи съвсем скоро", пише Янкулов в своя фейсбук публикация. 

Ден по-рано Иван Демерджиев коментира пред bTV, че Янкулов "пише постове, вместо да ограничи достъпа на и.ф. гл. прокурор Борислав Сарафов до кабинета му".

"Главна дирекция "Охрана" е на подчинение на министерството. Аз бих поискал да му ограничат достъпа до кабинета (на Борислав Сарафов, б.р.), защото е с изтекъл мандат", заяви Демерджиев.

Публикувахте от Andrey Yankulov в Вторник, 21 април 2026 г.

Публикувахте от Andrey Yankulov в Вторник, 21 април 2026 г.

