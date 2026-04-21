Грузинският премиер поздрави Румен Радев за победата на изборите

1152
Румен Радев и Иракли Кобахидзе, тогава председател на парламента на Грузия през 2016 г. СНИМКА прессекретариатът на президентството

Грузинският премиер Иракли Кобахидзе поздрави лидера на партия "Прогресивна България" Румен Радев и неговия екип за победата на парламентарните избори в България, предаде грузинската обществена медия ГПБ.

Кобахидзе подчерта, че партньорството между Грузия и България продължава да се развива и укрепва, предава БТА.

"Поздравявам г-н Румен Радев и неговия екип за изборната победа. Пожелавам му успех в ръководенето на страната и в усилията за устойчиво развитие и просперитет на българските граждани. Грузия очаква с нетърпение да надгради дългогодишното ни приятелство и да задълбочи силното ни партньорство", заяви той.

