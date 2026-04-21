ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22706798 www.24chasa.bg

Оставиха в ареста украинец за убийство на мъж във Варна

Апелативен съд Варна

Варненският апелативен съд отхвърли жалба на украински гражданин срещу определение на Окръжния съд в града, с което е било отказано изменение на мярката му за неотклонение, съобщиха от пресслужбата на съда.

Той е привлечен като обвиняем за предумишлено убийство на мъж от Варна, извършено с особена жестокост. Престъплението е извършено на 25 януари в землището на село Кичево. Жертвата е 50-годишен мъж от Варна. Обвиняемият искал да наеме разсадник, собственост на убития. Според прокуратурата той направил и опит да прикрие извършеното.

Украинецът е бил задържан на 27 януари по обвинение в предумишлено убийство с особена жестокост, а Окръжният съд в града му наложи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Определението на съда е окончателно.  

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

