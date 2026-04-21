Крум Зарков иска вот на доверие от Националния съвет на БСП в събота

Поемам пълна отговорност и още тази събота ще го направя пред Националния съвет. Ще поискам вот на доверие, ако не го получа - подавам веднага оставка. Получа ли го - продължаваме напред.

Това каза лидерът на БСП Крум Зарков, след като партията остана извън новото 52-о Народно събрание с 3,017%. За пръв път от години социалистите няма да имат депутати. "Резултатът ни е много лош и ни оставя извън парламента. В същото време той е закономерен. В последните 8 седмици се опитахме да обърнем политическата логика, но всички партии, участвали в последното управление поеха своята цена. Опитахме се да направим необходимото, но то се оказа невъзможно. Това съвсем не е края нито на БСП, нито на лявото в България", каза Зарков.

"Финансирахме напълно публично със заем своята кампания. Очакваме последната си субсидия този месец, но завършваме кампанията без особени задължения. Всичко до момента е платено. Един проблем, ако се решава с пари, не е точно проблем", коментира той факта, че левицата остава и без субсидия от държавата.

По-рано днес бившият социален министър от БСП Борислав Гуцанов написа във Фейсбук, че иска оставката на Зарков заради краха на партията.

"Очаквана е реакцията на Борислав Гуцанов, сигурно ще има и други такива. Това ще бъде обсъдено на националния съвет. Ако позицията му бъде споделена там, вече казах, че съм готов да подам оставката си. Да се обърнеш и премениш в нови дрехи не е решение, носим цялата история на гърба си и ще продължим да вървим по рационален път", заяви Зарков.

Той бе категоричен, че започва процес на обновление и разговор в партията.

"Аз за саботажи не се интересувам, за резултата ни има преки и дълбоки причини. Надявам се на Националния съвет да ги анализираме, защото те доведоха до загуба на доверие в нас и назад през годините", каза още лидерът на социалистите.

"Трябва най-сетне да си поставим важни въпроси, което усилие дълго време си спестявахме. Трябва да потърсим общественото доверие и извън самите нас. БСП може да е извън парламента, но остава жива и от този живец може нещо ново да излезе", заяви той.

