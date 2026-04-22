През текущата година ЛЕВ ИНС отбелязва 30 години от създаването си - три десетилетия, през които компанията последователно налага стандарти в застраховането и е стабилен и надежден партньор.

360-градусовият подход винаги е бил приоритет за ЛЕВ ИНС, за да гарантира последователна защита и сигурност, отговаряща на всички потребности на своите клиенти.

Като естествено продължение на своя устойчив растеж и визия за бъдещето, групата ЛЕВ ИНС прави следваща стратегическа крачка към разширяване на дейността си, осигуряване на цялостен подход и създаване на по-добра свързаност между различните решения за защита. След повече от двадесет години развитие, Животозастрахователен институт (ЖЗИ) преминава в нов етап и от април 2026 г. ще оперира под името ЛЕВ ИНС Живот.Тази стъпка отразява стремежа на групата на ЛЕВ ИНС да отговори на съвременните нужди на клиентите, като поставя все по-силен акцент върху животозастраховането, здравната защита и превенцията.

ЛЕВ ИНС Живот стъпва върху натрупания опит и експертиза в рамките на групата, като същевременно дава по-ясна структура и идентичност на дейността в този сегмент. Застраховането е преди всичко грижа за хората и тяхната сигурност във времето. В основата на тази визия стоят принципите на превенцията, информирания избор, устойчивото планиране и индивидуалния подход към всеки клиент.

ЛЕВ ИНС Живот ще продължи да развива модерни и гъвкави решения в областта на животозастраховането и здравната защита, с фокус върху финансовата стабилност при житейски събития и по-широкия достъп до съвременни застрахователни продукти.

„ЛЕВ ИНС Живот е естествено продължение на повече от двадесет години работа и натрупан опит в областта на животозастраховането. За нас застраховането не е просто финансова услуга - то е част от по-широката грижа за хората и тяхната сигурност във важните моменти от живота. Обединяваме тази експертиза с визия, насочена към превенцията, информираността и дългосрочната защита на нашите клиенти. За нас това е ключова стъпка за 360-градусовата защита и разбирането за активната сигурност.“, споделя Владислав Милев, изпълнителен директор на ЛЕВ ИНС Живот.

Новата стратегическа линия за разширяване на бранда на групово ниво е естествено продължение на развитието на ЛЕВ ИНС през последните 30 години - период, в който компанията последователно разширява своята дейност и утвърждава ролята си на партньор, предлагащ цялостна грижа за сигурността на своите клиенти и обществото като цяло.