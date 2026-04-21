Сагата с "Кроношпан" продължава: Близо 300 сигнала за месец от търновци срещу цапащия завод

299 сигнала за замърсяване на въздуха от дървопреработвателното предприятие "Кроношпан" са подадени за месец в Регионалната екоинспекция във Велико Търново, става ясно от отчета за контролната дейност на институцията за март. "Хората сигнализират за наличие на остра, задушлива миризма на лепило и дървесина, за обгазяване, задимяване, наличие на синкава мъгла и силно запрашаване на въздуха, наличие на дървени стърготини по колите", обобщават от екоинспекцията. Основната част от постъпилите сигнали са подадени на електронната поща на РИОСВ в почивните дни или в късните часове на денонощието. Има случаи, в които сигналите се подават по-късно от установяване на нарушението, уточняват еко експертите.

Те са извършили 13 обхода, при три от които са констатирани нарушения на условието за разпространение на миризми извън производствената площадка на 02.03.2026 г., 08.03.2026 г. и на 13.03.2026 г. За първите две установените нарушения на дружеството са съставени и връчени актове за административни нарушения, а за установеното нарушение на 13 март предстои такъв да бъде съставен и връчен, се посочва на сайта на РИОСВ.

Отделно от това са извършени три проверки на „Кроношпан България" за установяване работата на инсталацията с условията на Комплексно разрешително № 570-Н0/2018 г.

На дружеството са издадени две наказателни постановления за 15 338 евро.

Линията за ПДЧ на "Кроношпан" бе запечатана през януари тази година заради нарушения на Комплексното разрешително, но скоро след това предприятието възобнови работата на другата инсталацията- за МДФ плоскости, и комините започнаха да пушат отново. В началото на април от управата на австрийската компания съобщиха, че започват внедряване на нови екологични съоръжения в завода си във Велико Търново.