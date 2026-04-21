Хора от две села протестираха пред „ВиК” в Добрич

Около 35 жители от балчишките села Бобовец и Стражица, начело с кметовете им Орхан Алиев и Шукри Шукри, пристигнаха в Добрич във вторник сутринта, за да протестират пред сградата на „ВиК Добрич" срещу безводието и да настояват за среща с ръководството. На протеста са присъствали областният управител и председател на Асоциацията по ВиК на обособена територия Добрич Асен Атанасов и заместник областният управител Урал Кязим.

Пред тях протестиращите са изказали искреното си недоволство от това, че вече месец и повече са без водоподаване или когато го има – няма налягане. Хората настояват за решение и искат да имат нормално водоподаване, сподели след протеста А. Атанасов. „В село Бобовец живеят около 90 души, в село Стражица – около 300, има много деца. Повече не се издържа", казаха кметовете.

„Двамата кметове на населените места се срещнаха с изпълнителния директор на водното дружество Хари Павлов и инж. Найден Димов, началник на производствено-технически отдел. отговор на поставения от кметовете проблем, ръководството на дружеството заяви, че няма възможност за трайно решение, има възможности за отстраняване на аварии. Беше обяснено, че, заради амортизираната мрежа във водопровода, се образува т. нар. „коса" – прорастване на растителни корени, които трябва да бъдат почиствани.

Това се прави и двете села вече имат вода, но това е временно решение" – каза областният управител. Двамато кметове потвърдиха, че вече водоподаване в селата им има и стигнаха до извода, че „трябва да се вдига гюрюлтия".

А. Атанасов заяви, че подкрепя желанието на хората да имат нормално водоподаване и допълни: „Знам за този проблем, както и за други в областта, свързани с дейността на водния оператор.

Решенията трябва да се вземат от всички участници в процеса по водоподаване на обособената територия – общини, воден оператор и държава, защото проблемът с водоподаването се задълбочава и „ВиК Добрич" не разполага с работещи решения. Вече съм провел много срещи с хора в населените места, запознат съм с работата на оператора и състоянието на системата и нуждата от търсене на решения, както от общините, така и от водния оператор. Нееднократно съм алармирал за проблемите Министерство на регионалното развитие и благоустройството, както и Български ВиК холдинг. На 9 април изисках План за оперативно действие от „ВиК Добрич" АД и изход от очертаващата се водна криза в цялата област с набелязани мерки и срок на изпълнение. Досега такъв не съм получил. Повдигнах своевременно пред дружеството и проблема със захранването с чиста питейна вода на специализирана болница за рехабилитация „Тузлата" в Балчик и нуждата от възстановяване на водопровод, намиращ се основно на територията на община Каварна.

Въпросният водопровод в миналото е захранвал лечебното заведение. Липсва адекватно предложение от страна на „ВиК Добрич" АД. Очаквам и общините Каварна и Балчик да съдействат, отчитайки значимостта на болницата „Тузлата" и да предотвратим затварянето на лечебното заведение".