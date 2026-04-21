Съдят сърбин, причинил катастрофа с пострадала на бул. "Цариградско шосе"


Съдят сърбин направил катастрофа на бул. "Цариградско шосе" с пострадала Снимка: Pixabay

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност гражданин на Сърбия, предизвикал катастрофа и причинил по непредпазливост средна телесна повреда на жена, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. 

Събраните до момента доказателства сочат, че на 19 април около 18,00 ч. обвиняемият Л.З. шофирал товарен автомобил, марка „Ивеко", с прикачено полуремарке към него по бул. „Цариградско шосе" в гр. София, когато нарушил правилата за движение по пътищата, установени в Закона за движението по пътищата.

Л.З. не е реагирал своевременно и не е спрял управлявания от него автомобил и реализирал пътнотранспортно произшествие, удряйки лек автомобил, марка „Хюндай". Обвиняемият по непредпазливост причинил средна телесна повреда на жената, шофирала лекия автомобил, марка „Хюндай"..

По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „б", предл. 2, вр. чл. 342, ал. 1, предл. 3 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".
С постановление на наблюдаващ прокурор Л.З. е задържан за срок до 72 часа.

