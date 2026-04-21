Ученици набиха връстник и му взеха парите, хванаха ги

Ученици набиха техен връстник в София, но ги хванаха. Случаят е от 9 април, съобщават от МВР.

Тогава 47-годишен мъж подал сигнал в Шесто РУ, ме синът му е станал жертва на грабеж. Действия по разследването започнали незабавно на мястото на инцидента - пред търговски обект в района на ул. „Казбек". Било установено, че около 19:30 ч. същия ден синът му бил нападнат от четири непознати момчета, които, след като му нанесли побой, му отнели малка парична сума.

При проведени незабавни оперативно-издирвателни действия от служители на Шесто РУ извършителите на грабежа са задържани. След доклад на материалите в Софийската районна прокуратура трима от тях са разпитани и освободени, а на четвъртия младеж е повдигнато обвинение и му е наложена мярка за неотклонение „надзор на инспектор от Детска педагогическа стая".