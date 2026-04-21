Борецът Даниел Александров отпада от парламента и няма да е депутат от ГЕРБ

34-годишният борец Даниел Александров няма да получи трети мандат в парламента, стана ясно след обявяването на окончателните резултати от изборите. Той бе депутат в 49-ото и 51-ото НС, а сега бе четвърти в листите на ГЕРБ в столичния 24 МИР. Той е сребърен медалист в категория до 82 килограма на европейското първенство през 2020 г., има и два бронзови медала от европейските шампионати през 2018 и 2019 г., както и бронзов медал от европейските игри в Баку през 2015 г.

"Вече ви казах, че за мен изборите са състезание, а не битка на живот и смърт.

Достойно е да поздравим победителя и да му пожелаем успех в името на най-важната кауза - България.

Но тук е моментът и да благодаря. На всеки, който подкрепи персонално мен и ГЕРБ-СДС. Гласуваното доверието ни задължава да продължим да се борим - в парламента и извън него - в страната ни да има растеж и просперитет!

Още веднъж - благодаря!", написа Александров в социалните мрежи. Срещу него бе повдигнато обвинение за това, че на 7 май 2023 г. в село Бистрица, "чрез употреба на сила е извършил действия, с цел да възбуди полово желание без съвкупление по отношение на лице, навършило 14-годишна възраст". Делото буксуваше заради депутатския му имунитет, а миналото лято то отново бе върнато на прокуратурата, заради нарушения. Младият депутат отрече обвиненията и се закани да си търси правата в съда, заподозря, че е свързано с развода, който бе започнал малко преди повдигането на обвиненията.