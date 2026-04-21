Дрогиран и пиян опита да избяга от полицейска проверка между селата Стара река и Бяла

Неправоспособен водач, употребил алкохол и наркотични вещества и опитал да избегне полицейска проверка, е задържан от служители на „Пътна полиция“ в Сливен, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

На 18 април около 21:20 часа на път II-53, в участъка между селата Стара река и Бяла, полицейски екип подал сигнал със стоп-палка на лек автомобил „Ауди“. Водачът не се подчинил на разпореждането и продължил движението си, но след кратко преследване автомобилът бил спрян.

При проверката е установено, че шофьорът е 24-годишен мъж от Сливен, който не притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство. Пробите му за алкохол и наркотични вещества са положителни. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Съставен му е акт за административно нарушение, а за употребата на наркотични вещества е образувано досъдебно производство.