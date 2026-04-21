80 000 евро инвестира Свищов, за да реши водната криза в село Драгомирово

В свищовското село Драгомирово продължава втори етап от дейностите по реконструкцията на напорния водопровод. Предмет на строително-монтажните работи е подмяната на последната част от стария напорен довеждащ етернитов водопровод в населеното място, който през 2023 година беше подменен частично, съобщиха от местната управа.

Останалите 980 метра водопровод ф150 мм, от общата дължина 2126 метра, ще бъдат подменени с нови полиетиленови тръби висока плътност (ПЕВП ф160 мм, 10 атм.), с което значително ще се подобри ВиК инфраструктурата и водоснабдяването в населеното място. Дейностите ще се извършат с общинско финансиране в размер на 80 хиляди евро, като инвестицията обхваща също направата на изпускателна и въшахта въздушни шахти.

Основната цел на ВиК проекта са оптимално използване на водните ресурси и пълното задоволяване на потребностите от питейна вода на населението, като мрежата се превърне в добре експлоатирана, наблюдавана и контролирана зона. Очакваните резултати са загубите на вода да намалеят до минимум.

Свищов е сред общините в България, които непрекъснато търсят възможности и разработват проекти за преодоляване на проблемите с недостига на воден ресурс и обновяване на ВиК мрежата в своите населени места.

В момента Общината има подготвени проекти за реконструкция на водопроводи в селата Козловец, Александрово, Горна Студена, Морава, Драгомирово, Овча могила, Хаджидимитрово и Ореш на обща стойност 4 616 444 евро и с дължина на трасето – 19 287 метра. Проектите са одобрени, имат издадено разрешение за строеж и се чака финансиране. При осигуряване на финансови средства ще започне изпълнение на строителството.