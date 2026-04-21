22-годишен е задържаният за разчленения труп в "Тракия" на баща му

24 часа Пловдив онлайн

По неофициални данни до този вход е задържан мъжът Снимка: Никола Михайлов

Отцеубийство се оказа случаят с разфасования труп, открит на 8 април в казаните за смет срещу блок 27 в пловдивския район "Тракия". Както съобщихме, днес беше задържан заподозрян за престъплението. По информация на "24 часа" той е 22-годишен и е убил баща си.

След това се опитал да се отърве от тялото, като го е разчленил и започнал да изхвърля части от него, напъхани в черни чували.

Има съмнение, че арестуваният син е с психични проблеми. Той е в ареста за денонощие. Очаква се Окръжната прокуратура да му повдигне обвинение. На този етап официална информация няма от нея. 

Po neoficialni danni do tozi vhod e zadarzhan mazhat

