ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Министър Георгиева и италианският посланик обсъдиха подготовката на Джиро д' Италия

Италианският посланик в България, Марчело Апичела, беше приет от временно изпълняващия длъжността министър на туризма на Република България, Ирена Георгиева. Снимка: Италианско посолство

Италианският посланик в България, Марчело Апичела, беше приет от временно изпълняващия длъжността министър на туризма на Република България, Ирена Георгиева, за да обсъдят напредъка в подготовката на Джиро д' Италия, съобщиха от италианското посолство.

На срещата присъстваха още заместник-ръководителят на мисията Едоардо Ди Паоло, директорът „Международна дейност и издаване на визи" Савина Недялкова и директорът „Връзки с обществеността и протокол" Ани Найденова.

Министърът и посланикът констатираха постоянно увеличение на туристическите потоци между Италия и България през последните години, допълнително подхранено от широката гама от въздушни връзки с Италия, които в момента функционират на летищата в София, Варна, Бургас и Пловдив.

Състезанието, което ще се проведе в страната от 8 до 10 май, преминавайки през Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив, София и други големи туристически дестинации, ще бъде придружено с многобройни тематични инициативи, организирани от посолството. Сред тях са лекцията на 17 април на архитект Паоло Гандолфи (автор на закона, който революционизира велосипедната мобилност в Италия, насърчаващ създаването на множество велоалеи, оказали положително въздействие върху региона, включително по отношение на устойчивия туризъм).  Също така, събитието на 5 май, посветено на италианската велосипедна икономика, както и откриването на изложбата „Pedalando verso il futuro".

В рамките на същата изложба ще се презентира и "Breve storia d'Italia su due route" (Кратка история на Италия върху две колела) в Националната галерия в София е на 6 май, а концертът на Томазо Мария Маджолини (флейта) и Алесия Орланди (пиано) в емблематичната обстановка на Етнографския музей в Пловдив - на 8 май. Освен това е инсталирана панелна изложба, посветена на преминаването на Джиро д'Италия през Сиена (края на април).

Велопоходът „Джиро д'Италия за Европа", по време на който дипломатическият корпус ще карат велосипеди на 9 май през центъра на София, заедно с гражданите, за да отбележат единството на народите на Европа.

Италианският посланик в България, Марчело Апичела, беше приет от временно изпълняващия длъжността министър на туризма на Република България, Ирена Георгиева. Снимка: Италианско посолство

