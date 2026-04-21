Мъж, шофирал след употреба на наркотици, влиза в затвора за 7 месеца

39-годишен мъж ще търпи ефективно наказание за управление на лек автомобил след употреба на наркотични вещества, съобщиха от Районния съд в Стара Загора.

По силата на одобрено от съда споразумение П. Д. е осъден на наказание лишаване от свобода за срок от седем месеца, което да изтърпи при строг режим.

Подсъдимият е признал вината си за това, че на 11.12.2025 г. в град Стара Загора е управлява лек автомобил след употреба на наркотични вещества – тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред с протокол за извършена токсикохимична експертиза.

Съдът го лиши от правото да управлява моторно превозно средство за срок от една година и седем месеца, както и постанови да бъде отнет в полза на Държавата лекият автомобил, собственост на П. Д., послужил му за извършване на престъплението.

Подсъдимият вече е осъждан преди да извърши това си деяние.

Одобреното от Районен съд – Стара Загора споразумение е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.