Животни с антракс от село Черногор били транспортирани към кланица в Исперих

Проверяват ферми и превоз на животни в Разградско заради случай на антракс в силистренското село Черногор. Областната дирекция (OД) на МВР съвместно с Областната дирекция по безопасност на храните в Разград (ОДБХ) предприема засилен контрол върху животновъдни обекти и транспортирането на живи животни, съобщиха от полицията в Разград.

Мерките са предприети след установено огнище на заболяването в съседната област, като се отчита повишен риск заради забавена диагностика и данни за преработка на животни в тежко състояние или след смърт. По разпореждане на директора на ОДМВР в Разград старши комисар Петър Ванев в проверките участват полицейски екипи и представители на ОДБХ. Издирват се всички, които са имали контакт със заразените животни, пише БТА.

В хода на контрола е установено, че животни, изведени незаконно от обекта, са транспортирани към Разградска област с цел преработка и продажба. В района на Исперих е разкрита незаконна кланица, която е запечатана и поставена под 24-часова полицейска охрана до излизане на резултатите от пробите, допълниха от ОДМВР в Разград.