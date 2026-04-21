88-годишен катастрофира, дал положителна проба за канабис

Полиция

88-годишен мъж е дал положителна проба за канабис след катастрофа край село Менгишево, съобщиха от ОД на МВР Шумен.

Около 15 часа в понеделник на ул. „ Камчия" в село Менгишево е станала катастрофа с материални щети между лек и товарен автомобил. Екип на РУ- Велики Преслав е насочен за отработване на произшествието.

Шофьорите на двата автомобила са тествани за шофиране след употреба на алкохол и наркотични вещества. Пробите на водача на товарния автомобил Рено „Маскот" с шуменска регистрация са отрицателни. Шофьорът на лекия автомобил Фолкваген „ Бора" с търговищка регистрация, 88-годишен от село Менгишево е отчел положителна на канабис проба. Дал е кръвна проба за химичен анализ, задържан е за срок до 24 часа в полицейското управление във Велики Преслав. 

Автомобилът е собственост на 66-годишен мъж от Търговище. Образувано е досъдебно производство.

