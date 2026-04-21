За 11 дни СДВР глоби 797 шофьори на коли със затъмнени стъкла

797 шофьори, карали коли със затъмнени стъкла, бяха глобени при акция на СДВР. Тя се е провела в София от 6 до 17 април. В проверките на пътя участваха сили на отдел „Пътна полиция", сектор „Общинска полиция" и отдел „Специализирани полицейски сили".

В хода на акцията бяха проверени над 2000 автомобила, повече от 2400 лица, а санкционираните с фишове са 1390. Актове са получили 50 шофьори, с положителни проби за дрога са хванати двама, а петима са отказали тестове. Четирима са седнали зад волана без книжки. Връчените електронни фишове за скорост са 328.

Целите на операцията бяха обезпечаване на обществения ред, противодействие на нарушения на Закона за движение по пътищата, спиране и установяване на превозни средства, движещи се без необходимата дистанция, извършване на проверки на луксозни моторни превозни средства. Един от акцентите на проверките бе установяването на водачи на автомобили след употреба на алкохол, упойващи вещества, неправоспособни водачи, неизползване на обезопасителни колани, предпазни каски, системи за обезопасяване на деца, неправилно извършване на маневри, неспазване пътни знаци и маркировка, отнемане на предимство, съобщиха от СДВР.

Екипите следяха и за шофьори, организиращи нерегламентирани състезания (гонки), опасно и демонстративно управление на автомобили без необходимата дистанция и техническа неизправност, както и на неправилно паркирали МПС и автомобили със затъмнени предни стъкла.

Една от целите на акцията бе осъществяване на превенция на нарушенията на Закона за двиожение по пътищата за намаляване на пътнотранспортния травматизъм.

Продължава ежедневният контрол на територията на столичния град с цел повишаване безопасността на движението по пътищата и ограничаване предпоставките за възникване на пътнотранспортни произшествия. Един от основните приоритети на столичната полиция е осигуряване на пътната безопасност на територията обслужвана от СДВР.