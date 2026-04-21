Обвиняем за убийство в кърджалийско село получи криза в съда в Пловдив, викаха линейка

Магистратите пуснаха Осман Садула под домашен арест

76-годишният Осман Садула от кърджалийското село Пепелище, обвинен в убийството на съсед, направи хипертонична криза в Апелативния съд в Пловдив и се наложи да намесата на Спешна помощ. Това е и една от причините той да бъде пуснат под домашен арест. Преди дни магистратите в Кърджали го оставиха в ареста.

Убийството беше извършено на 10 април т. г. Садула отишъл да се саморазправя с комшия заради стари влошени взаимоотношения между тях. Насочил срещу него газов пистолет, преминавайки през оградата на двора, като сам развързал телта, но оръжието било избито от ръката му. При последвалата борба успял да отнеме нож от ръката на съседа си и го пробол смъртоносно. След това извикал свои съселяни и ги помолил да се обадят на полицията. Изчакал идването на органите на реда и им разказал за стореното.

Осман Садула е с чисто съдебно минало. Съдът взе под внимание този факт, напредналата му възраст и влошеното му здравословно състояние, наличието на постоянен адрес, това, че сам е съобщил за извършеното деяние, самопризнанията му, както и оказаното съдействие на разследващите органи, и определи, че целта на мерките за неотклонение може да се постигне с „домашен арест".

Определението на Апелативния съд е окончателно.

