Йотова може да свика първото заседание на парламента още в сряда или четвъртък

Трябва да се даде възможност на Кандев да продължи това, което е започнал, посочи президентът

Сряда или четвъртък може да е първото заседание на 52-рото Народно събрание, стана ясно от думите на президента Илияна Йотова. Тя е гост на форум, организиран от Съюза на юристите.

Държавният глава дори изяви готовност да отложи своето посещение в Дубровник заради заседанието на Народното събрание.

За да бъде свикано първото заседание на Народното събрание, СИК трябва да обяви депутатите, като Йотова изрази надежда това да стане още до събота.

На въпрос дали Георги Кандев трябва да остане на поста, тя обясни, че това зависи от новия министър на вътрешните работи, но личното ѝ мнение е, че трябва да се даде възможност на Кандев да продължи това, което е започнал.