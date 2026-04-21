Шефът на Окръжен съд-Пазарджик говори за трафика на хора пред гимназисти

Административният ръководител – председател на Окръжен съд – Пазарджик, съдия Красимир Комсалов, изнесе лекция пред ученици от профил „Философия" с ръководител Гергана Краева – учител по философия в Езикова гимназия „Бертолт Брехт" – гр. Пазарджиик.

Темите на срещата бяха „Структура на съдебната система" и „Трафик на хора" – актуални въпроси, свързани както с функционирането на правосъдието, така и с повишаване на правната култура и гражданска информираност на младите хора.

По време на лекцията съдия Комсалов представи основните принципи на съдебната система в България, ролята на различните съдебни институции, както и конкретни аспекти, свързани с престъплението „трафик на хора" и неговите последици за обществото. Срещата премина при интерес от страна на учениците, които участваха в дискусията и отправиха множество въпроси към лектора.

Посещението се осъществи в рамките на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.", която се реализира със съдействието на Висш съдебен съвет и Министерство на образованието и науката. Инициативата е част от усилията за изграждане на по-висока правна култура сред младите хора и за създаване на по-тясна връзка между съдебната система и обществото.