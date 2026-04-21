Кедрова горичка за 150 г. Априлска епопея засадиха в Панагюрище

Диана Варникова

[email protected]

В чест на 150-годишнината от Априлското въстание, по идея на ръководството на Южноцентрално държавно предпритие, служителите на ТП Държавно горско стопанство „Панагюрище" създадоха зелен паметен символ във формата на числото 150. Те засадиха дръвчета от вида атласки кедър на хълм над град Панагюрище.

Когато дръвчетата пораснат, те ще запълнят цифрите, които ще изпъкнат в зелено и ще се открояват ясно от високо.

"Изписахме" числото 150 с фиданки от атласки кедър за поколенията след нас. Априлската епопея е в сърцата ни, в душите ни, в мислите ни. Това написа в социалната мрежа Тинка Стефанова от столицата на Четвърти революционен окръг по повод на инициативата.

Засадените дръвчета на хълм край Панагюрище

