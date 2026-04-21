Бъдещи футболисти с урок по родолюбие в историческата местност Оборище

Диана Варникова

[email protected]

Младите футболни надежди пред паметника на Първото Велико Народно събрание в Оборище

Вълнуващ урок по родолюбие проведоха със своите треньори близо петдесет момчета от детско-юношеските формации на панагюрския ФК „Оборище".

В навечерието на паметния 20 април те поднесоха цветя пред паметника на Първото българско Велико народно събрание в местността Оборище. Името, което носят и защитават с чест, оживя още повече в сърцата им заради чувството на споделена гордост и достойнството, че са наследници на славни предци.

„Да има добри хора", „България да бъде велика", „Да е по-чиста и да няма произшествия", „Да има мир", „Да бъде уважавана държава" – това са само част от мечтите, които момчетата от ФК „Оборище" споделиха за нашата фирмена инициатива „150 мечти за България". Тя е посветена на 150-годишнината на Априлското въстание и предшества откриването на възстановената от „Асарел-Медет" АД Алея на свободата, която свързва Панагюрище с местността Оборище.

Понесли портретите на националните ни герои, децата от Панагюрище изминаха третата част от пешеходната Алея - историческа пътека, за да сведат глави пред Оборище. Аплодираме ги и се гордеем с родолюбието в сърцата им!

 Като дарител „Асарел-Медет" АД подкрепя развитието на детско-юношеските формации на ФК „Оборище" и кани всички момчета, техните семейства и треньорите на официалното откриване на Алеята на свободата, за да изминем този път отново заедно. Тържеството е част от юбилейната програма на Община Панагюрище и ще се състои на 2 май 2026 г. от 10:15 часа – на площада при старата хижа в началото на историческата пътека.

Възстановяването на Алеята на свободата е дарителска инициатива на „Асарел-Медет" и се реализира изцяло с финансиране от компанията. По проекта е обновена и обезопасена 3-километровата пешеходна алея за активен отдих, която тръгва от края на града и стига до живописна горска пътека.

Тя е запазена в автентичния си вид като 3-километрова еко пътека за планински туризъм, по която са направени двата паднали моста и маркирането на трасето с гранитни бордюри. Стига се до знаковата историческа пътека с възстановена настилка, нови парапети и десет дъбови мостчета, която води до паметника на славното Оборище.

Алеята е изградена от панагюрци в чест на 100-годишнината от Априлското въстание през 1976 година, а възстановяването ѝ от компанията е символичен мост на родолюбието и признателността между поколенията.

Младите футболни надежди пред паметника на Първото Велико Народно събрание в Оборище

