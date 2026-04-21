Столичният инспекторат ще проверява за премахването на агитационните материали след изборите

След проведените на 19 април парламентарни избори Столичният инспекторат започва проверки във връзка с премахването на агитационните материали на територията на София, паралелно с регулярния контрол, който институцията осъществява. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Съгласно Изборния кодекс на Република България, отговорността за премахването им в законоустановения 7-дневен срок е на партиите, коалициите и инициативните комитети, които са ги поставили. При неизпълнение, след изтичането на този срок, ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки спрямо отговорните лица, посочват още от Столична община.

До изборния ден премахването на материали, поставени в нарушение, се осъществяваше от кметовете на съответните райони. След провеждането на изборите, задължението преминава към участниците в изборния процес.

Столичният инспекторат ще извършва проверки след изтичането на 7-дневния срок чрез своите екипи, отговарящи за контрола на търговската и рекламната дейност. От 27 април започват масирани проверки из града, заявяват от инспектората.

От институцията призовават всички отговорни лица да предприемат своевременни действия за премахване на агитационните материали, с цел възстановяване на чистотата и добрия вид на градската среда.

При обработени 100% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии „Прогресивна България“ печели с 44,6%. Втора е коалицията ГЕРБ – СДС, а трета – тази на „Продължаваме промяната – Демократична България“. ДПС е четвърта политическа сила в бъдещия парламент, а пета – „Възраждане“.