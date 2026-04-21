Вижте какво решава служебният кабинет утре

1. Проект на Решение за одобряване на едностранна декларация по делото „Николов срещу България", жалба № 12694/22, пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ).

Внася: заместник министър-председателят и министър на правосъдието

2. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерството на правосъдието за 2026 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на правосъдието

3. Проект на Решение за одобряване позицията и даване на съгласие Република България да участва по дело С-804/25, Autorite de protection des donnees пред Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на юрисдикция в Белгия.

Внася: заместник министър-председателят и министър на правосъдието

4. Проект на Решение за приемане на Стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма (2026 -2030 г.).

Внася: министърът на вътрешните работи

5. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за реда за извършване и снемане на полицейска регистрация, приета с Постановление № 336 на Министерския съвет от 2014 г.

Внася: министърът на вътрешните работи

6. Проект на Решение за приемане на Доклад за изпълнението на Плана за действие за 2026 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 31 март 2026 г.

Внася: министърът на външните работи

7. Проект на Решение за приемане на Средносрочна програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ на Република България за периода 2025-2030 г.

Внася: министърът на външните работи

8. Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот - публична държавна собственост, на Министерството на електронното управление, за нуждите на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление".

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

9. Проект на Решение за обявяване на част от имот - публична държавна собственост, за имот - частна държавна собственост, и за безвъзмездното му прехвърляне в собственост на община Казанлък, област Стара Загора.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

10. Проект на Постановление за изменение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, приета с Постановление № 88 на Министерския съвет от 2019 г.

Внася: министърът на здравеопазването

11. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредба за обхвата, структурата, съдържанието и методологията за изработване на плановете за опазване и управление на единичните или груповите недвижими културни ценности.

Внася: министърът на културата

12. Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между Министерството на земеделието и храните на Република България и Министерството на земеделието на Република Узбекистан за сътрудничество в областта на селскостопанската наука и технологии като основа за водене на преговори.

Внася: министърът на земеделието и храните

13. Проект на Решение за одобряване финансиране на Министерството на земеделието и храните за 2026 г.

Внася: министърът на земеделието и храните

14. Проект на Решение за одобряване на Изменение № 1 към Рамковото споразумение между Министерството на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global INC относно Програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70, подписано на 11 юли 2019 г. в гр. Вашингтон, САЩ, и на 12 юли 2019 г. в гр. София, Република България, ратифицирано със закон, като основа за водене на преговори.

Внасят: министърът на икономиката и индустрията министърът на иновациите и растежа

15. Проект на Решение за изменение на Решение № 495 на Министерския съвет от 2018 г. за определяне на „Държавна консолидационна компания" ЕАД - София, като търговско дружество със сто на сто държавно участие, което да възлага ремонтите и реконструкциите на язовири - държавна и общинска собственост, за одобряване на списък на язовирните стени и съоръженията към тях, на които трябва да се извърши основен ремонт или реконструкция, и за увеличаване капитала на „Държавна консолидационна компания" ЕАД - София, допълнено с Решение № 698 на Министерския съвет от 2018 г.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

16. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие по Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници, приета с Постановление № 26 на Министерския съвет от 2012 г.

Внася: министърът на енергетиката

17. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерството на енергетиката за 2026 г.

Внася: министърът на енергетиката

18. Проект на Решение за изменение и допълнение на Решение № 11 на Министерския съвет от 12 януари 2026 г. за възлагане на министъра на електронното управление да проведе обществена поръчка за осигуряване на продукти на „Майкрософт" за нуждите на държавната администрация.

Внася: министърът на електронното управление

19. Проект на Решение за одобряване на доплащане на помощ вследствие на преразглеждане на проектни предложения на кандидатите по Програма за ползване на хуманитарна помощна лица, търсещи временна закрила в Република България, вследствие на военни действия в Република Украйна (Програма 1), приета с Решение № 145 от 10.03.2022 г. на Министерския съвет, изменена и допълнена с Решения № 147, 181, 239, 241, 298, 423 от 2022 г. и Решение № 328 от 2023 г., съгласно списък № 34 и проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерството на туризма за 2026 г.

Внася: министърът на туризма