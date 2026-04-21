Пловдивчанка, обвинена в търговия на стоки менте, се разболя, пропусна делото

Силвия Апостолова ще трябва да представи доказателство за това

Влошено здравословно състояние стана причина да се отложи отново стартът на второто дело срещу пловдивчанката Силвия Апостолова, обвинена в продажбата онлайн на стоки менте на известни брандове без тяхно разрешение. Съдебното заседание беше насрочено за днес, след като това на 6 март беше отложено заради нередовно призоваване на представители на световните търговски марки. Съдия Спасимир Здравчев насрочи нова дата - 9 юни, и тогава подсъдимата трябва да представи доказателство с уважителна причина за неявяването си днес.

Силвия Апостолова беше арестувана два пъти за няколко години за едно и също престъпление. Първият й арест беше на 7 октомври 2022 г. , когато при акция на служители на отдел "Икономическа полиция" беше иззета нейна фалшива маркова стока за близо 100 хил. лв. Установено беше, че тя като едноличен собственик и управител на търговско дружество разпространявала дрехи, обувки и аксесоари, брандирани като произведени от големи фирми, а поръчките на клиентите изпълнявала чрез фирма за куриерски услуги. Малко по-късно търговката от Пловдив беше пусната под гаранция и отново продължи със същия бизнес. Тогава последва второто й задържане, което беше на 11 март 2025 г. от ГДБОП. Те откриха склад, ползван от нея под наем на бул. "Шести септември", с много фалшива маркова стока в него. Няколко месеца по-късно, изправена пред Районния съд в Пловдив, тя призна вината си и сключи споразумение с прокуратурата. Беше осъдена условно на година и половина с изпитателен срок 48 месеца. На следващото заседание на 9 юни предстои тя да чуе и втората си присъда. По закон двете престъпления трябва да се кумулират и тя да изтърпи по-тежкото.