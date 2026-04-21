Над сто ученика от професионални гимназии в цялата страна се включват в организираното от Камарата на строителите в България тридневно състезание „Аз мога да строя – DELECTO“.

Стартът на 10-ото юбилейно издание бе даден днес в София от председателя на браншовата организация инж. Любомир Качамаков в зала „Кольо Фичето“ на КСБ. Големият финал и награждаването на победителите ще е на 28 април в Епископската базилика в Пловдив.В най-оспорвания кръг днес – „Еднофамилна жилищна сграда“, 20 отбора от 14 града и един международен отбор от Франция представиха пред професионално жури проектите си за къщи – с изградени макети, визии, чертежи.

Учениците акцентираха върху екологични и енергоефективни идеи, използвали са програми за двуизмерно и триизмерно компютърно проектиране и чертане и уверено отговаряха на въпроси за конструкция, материали и умни инженерни и архитектурни решения.„Всички с нетърпение ще разгледаме вашите модерни къщи. Успех, деца, и ви очакваме в редиците на строителния бранш“, каза при откриването инж. Качамаков. Той подчерта, че една от мисиите на КСБ е да възстанови връзката между поколенията и браншът да възпита, мотивира и да вдъхнови за работа своите наследници.

„Това състезание е символ на радостта от създаването, то стимулира смелостта на учениците да мечтаят“, каза Пламен Иванов, идеолог на „Аз мога да строя – DELECTO“ и председател на КСБ в Пловдив.

Председател на журито, което оценява проектите на учениците, е арх. Мартина Ненова, Директор на дирекция „Нормативна политика и анализи в строителството“ на КСБ.

В него са още инж. Петър Димитров, зам.-председател на КСБ-София, доц. д-р инж. Илияна Стойнова, ректор на висшето строително училище „Любен Каравелов“ в София, инж. Евгения Богданова, главен секретар на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, арх. Боян Недев, временно изпълняващ длъжността главен архитект на Столична община, доц. Стойна Костова от Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ и инж. Константин Проданов, председател на Съюза на строителните конструктори.

