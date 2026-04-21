Ирена Георгиева: Ако трябва да опишем бъдещето на туризма с една дума, тя е „баланс"

„Ако трябва да опишем бъдещето на туризма с една дума, тя е „баланс" – между растеж и опазване, между технология и природа". Това каза служебният министър на туризма Ирена Георгиева, която участва в конференцията „Туризъм. Природа. Иновации", организирана от Националния борд по туризъм по случай отбелязването на 20-тата годишнина на организацията, съобщиха от пресцентъра на Министерството на туризма. Събитието, което се проведе в Лесотехническия университет в София, е част от юбилейната инициатива на организацията с институционалната подкрепа на Министерството на туризма. Това второ издание на конференцията „Туризъм. Природа. Иновации" събра представители на институциите, бизнеса и академичната общност.

В своето приветствие към организаторите и гостите служебният министър на туризма Ирена Георгиева акцентира върху стратегическата посока за развитие на сектора. Тя подчерта, че природата е „същност на туристическото преживяване" и че устойчивото управление вече е необходимост, а не избор.

Темата за отговорността към природата бе продължена от ректора на университета проф. д-р Христо Михайлов: „Природата не е просто даденост – тя е отговорност. Това, което имаме днес, е заем от бъдещите поколения".

В същия дух председателят на УС на Българска стопанска камара, Добри Митрев подчерта: „Истинското богатство на България е в нейната природа, култура и хора", като призова за по-силно партньорство между институции и бизнес.

В поздравителния си адрес проф. Стоян Денчев, председател на КС на НБТ, отбеляза, че конференцията „очертава туризма като устойчив и иновативен сектор с ключово значение за икономиката и обществото" и „като важен инструмент за създаване на добавена стойност – в икономически, социален, културен и образователен аспект".

От своя страна проф. Бранимир Ботев, президент на Българската секция на Европейска лига за икономическо сътрудничество, акцентира върху потенциала на страната: „България има всичко необходимо – природа, култура и четири сезона. Въпросът е да превърнем този потенциал в приоритет за държавата".

В контекста на модерните предизвикателства д-р Мартин Захариев, заместник-председател на УС на НБТ, насочи вниманието към каналите за комуникация и дигитализацията в сектора: „Въпросът не е само какво имаме и предлагаме, а как го комуникираме навън. Ако не сме дигитални, ние просто не съществуваме".

След официалното откриване инициативата продължи с дискусия, модерирана от проф. Румен Драганов, която естествено доразви темата за необходимостта от нов тип взаимодействие между природните ресурси, икономиката, научното знание и технологиите като основа за съхраняването на природното богатство на дестинацията и устойчивото развитие на туристическия потенциал на България.