Бойко Борисов: Изручахме си жабетата, отдъхнахме си. Вече не съм длъжен на никого (Обзор)

Дългото управление означава и отпускане, и срастване. Корупция със сигурност прониква във всяка партия, която участва, призна ГЕРБ

100 хил. гласа им струвала дружбата с ДПС, още толкова - с ПП-ДБ

Няма да дава на Радев непоискана подкрепа, но би махнал "домовата книга" от конституцията

Не е решил остава ли депутат

Ние си изручахме жабетата с всички тия сглобки и коалици и си отдъхнахме сега. Това признание направи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в първата си публична изява след изборите, които оставиха партията му на повече от 30% дистанция от победителя “Прогресивна България”.

Изводът е, че дружбата ни с “ДПС -Ново начало” ни загуби 100 000 гласа. И дружбата ни с ПП-ДБ ни отне 100 000 гласа. Където работехме с ДПС-НН, претърпяхме крах - в Разград и Търговище нямаме депутат, откровен бе Борисов на пресконференция в партийната централа във вторник. ГЕРБ не можаха да приемат, че не от мен зависи, а от Пеевски, допълни той.

До него седнаха зам.-председателят Томислав Дончев и кметът на Стара Загора Живко Тодоров.

Нашите избиратели бяха разочаровани от сглобки, непринципни коалиции и анти десни мерки - да се вдигат данъци и да се прави разточителен бюджет. Това ни изигра лоша шега. В тези условия след цялата мощ и организация, която видях на всички срещу нас,

мисля, че резултатът ни дори е добър,

анализира лидерът на доскоро най-голямата парламентарна сила. Според сайта на ЦИК при 100% преброяване на парламентарния вот ГЕРБ поучават 433 755 гласа. Това означава, че и парламентарната ѝ група ще намалее с 27 депутати - до 39 души.

“С поведението ще си върнем избирателите”, вярва Борисов. Поздрави Румен Радев и “Прогресивна България” за победата.

Самият той още не е решил ще се закълне ли в 52-ия парламент, в който партията му ще бъде опозиция и “нищо не зависи от нас”.

Искам да отрежа всякаква възможност ГЕРБ да бъде обвързан с някого. Не съм длъжен.

Бях длъжен на държавата, когато се клатеше

между различни партии и трябваше да има сглобки, коалиции, обяви той.

Сред изводите на бившия премиер за кампанията е и че “на българския народ вече му писна да слуша оправданията на партиите, включително и нашите”.

През цялата кампания никой от нас не можа да даде отговор с кого ще управлява, отчете още Борисов.

Радев ни остави да се избием помежду си,

така че да се унижаваме. Той стоеше отстрани и както е казано - двама се карат, трети печели, и се борихме за 2-о и 3-о място. (...)

Радев умно се обяви срещу всички, за да махне всякакви пасиви от себе си, и спечели. Ние се опитвахме да пазим коалиционната култура, но партньорите ни не влязоха в парламента, продължи той. И пак се зарече, че “повече в коалиции и в управленски модели не влизаме”.

Борисов подчерта, че избирайки Радев със 131 депутати, мъдрият народ му е дал “абсолютно еднолично управление и всичките му намерения може да се сбъднат, без някой да му пречи”. Изборните резултати показали, че декемврийските протести не са били в подкрепа на ПП-ДБ, а за Радев - джензитата гласували за него. Сега той си има и президент, и Конституционен съд.

“От днес има съвсем друг господар на държавата

Аз никога не съм имал КС и такова мнозинство в парламента, винаги сме търсили баланс”, коментира той.

Пожела му да сбъдне добрите си намерения, а след 20 г. да е втора политическа сила като ГЕРБ.

“Непоискано добро е зло” - така отговори на въпрос готов ли е да подкрепи Румен Радев, например за смяната на ВСС. Но ако подкрепата бъде поискана, ще отговори на новия политически лидер.

Ако иска промени в конституцията и се нуждае от по-голямо мнозинство, ГЕРБ ще изпрати юристи, за да не се “връзваме на въдицата и да се чудим после легитимен ли е премиерът, или не е” . Така визира случая с избора на Андрей Гюров и течащото дело за отстраняването му като подуправител на БНБ, като вметна, че темата щяла да е актуална през септември.

Борисов бе категоричен - ако зависи от ГЕРБ, “домовата книга” за потенциални служебни премиери ще бъде премахната.

Един от уроците на промените в конституцията е, че тя не трябва да се променя за месец. Ако някой е бил недоволен от формата на служебното правителство, нямаме право да се оплакваме, защото участвахме в промените. Трябва една година за промени в конституцията, добави Томислав Дончев.

Иначе според Борисов на Радев не му бил нужен диалог, защото можел да приеме всеки законопроект сам.

Не пропусна да отбележи, че вече има нов модел - Радев - Копринков.

И аз познавам Копринков, даже е идвал в централата,

когато Весела Лечева трябваше да оглави БОК - в много от спортните федерации имат влияние и кметовете, и партиите, каза Борисов. Не поиска обаче да обясни заявката си по време на кампанията, че Копринков е връзката на Радев с Делян Пеевски. Нямам никаква комуникация или преговори, явни или задкулисни, с Радев. Беше нормално да поискат подкрепа от ГЕРБ и Весела Лечева бе избрана. И правилно, отбеляза Борисов. След въпрос в кои федерации ГЕРБ имат влияние, каза: “В обратните на ПП-ДБ, те имат в автомобилизма, ние през Станка Златева в борбата”.

Борисов увери, че не знае “и за една корупционна схема” в последното управление. Живко Тодоров пък подчерта, че се разграничават от всеки, които се е занимавал с изборни нарушения, търговия с гласове или пък е сгрешил по друг начин.

Ние ще възстановим изцяло своя антикорупционен профил, с който бяхме създадени,

увери Тодоров. Старозагорският кмет призна, че трябва да има промени в политиката на ГЕРБ.

Със сигурност корупция прониква във всяка партия, която участва в управлението. Но важното е да имаме категорична и ясна позиция на разграничаване от подобни неща и вземане на правилни решения в полза на морала и справедливостта. Това липсваше последните години и то изкара хората на улицата. Дългото управление на една държава означава и отпускане, и срастване, подчерта той.