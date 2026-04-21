23-годишен убил баща си, нарязал го и го изхвърлил до контейнер в Пловдив (Обзор)

Има данни, че е с психични проблеми

Младеж на 23 години убил баща си, разфасовал го, а след това решил да се отърве от частите на трупа и ги изхвърлил в контейнер. Случаят е от 8 април и се развива в пловдивския район “Тракия”. Синът е роден през 2003 г.

Ден по-късно клошар, който ровил в кофата за боклук, случайно намерил черен чувал, оставен близо до нея. Първо не подозирал какво има вътре, но след като го отворил, се натъкнал на зловещата находка. Шокиран от видяното, той веднага подал сигнал в полицията. Минути по-късно улица “Георги Данчов” в Пловдив беше отцепена от много униформени. На място пристигнаха шефът на ОД на МВР - Пловдив, комисар Васил Костадинов, заместникът му Венелин Костов, началникът на Пето районно Николай Кирков и окръжният прокурор Чавдар Грошев. Репортер на “24 часа” тогава дочу разговор по телефона на директора Костадинов, в който съобщава на някого, че има намерен нарязан труп и така информацията беше потвърдена, макар официално от МВР да нямаше нищо. Часове след това полицията в Пловдив съобщи за тежко криминално престъпление. Според хората, живеещи в близост, черният чувал с останките бил изхвърлен още предната вечер, но никой не видял от кого, което допълнително затруднило разследващите в началния етап. По-късно в същия ден останките бяха натоварени в линейка и заетите с това говореха, че чувалът тежи около 25-26 кг.

Няколко дни след като беше намерен човешкият труп, криминалисти съобщиха, че предстоят сложни експертизи, включително съдебномедицински анализи и ДНК изследвания. Трупът все още не беше идентифициран, тъй като главата липсвала, което прави разпознаването още по-трудно. Нямаше данни и за подаден сигнал за изчезнал човек.

13 дни по-късно - около 12 ч във вторник, последва арестът на заподозрения, който е син на жертвата. Изведен е с белезници от блок 27, който е точно срещу контейнера.

Към момента той е задържан и се очаква окръжната прокуратура в Пловдив да му повдигне обвинение. Работата по случая продължава, като се събират доказателства и се извършват разпити. Има данни, че младежът е с психични проблеми.