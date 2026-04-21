Електрическите тротинетки ще се регистрират в общините, вижте как ще изглеждат номерата им (снимки)

Електрическите тротинетки и велосипеди вече ще имат табели и ще се регистрират в общините. Това предвижда нова наредба, публикувана за обществено обсъждане.

Те ще са с правоъгълна форма 30x200 милиметра, а цифрите ще са 24 мм. Областта ще е с двуцифрен код - от 01 до 28. Общините ще са с код от 01 до 22, а след това ще следват 5 цифри. Така например първата регистрирана в Банско тротинетка ще е с код 010100001. В София град, където е само Столична община, ще е 220100001. Предвижда се номерата да са направени така, че да могат да бъдат обръщани и вертикално, а не само хоризонтално.

Кметовете ще упълномощават служители, които да се занимават с регистрацията, пише още в мотивите на правосъдния министър Андрей Янкулов. Всички тротинетки ще трябва да са ограничени до скорост от 25 км/ч. Собственикът е длъжен да осигури на всяка тротинетка активна GPS проследимост, пише още в проекта.

Така ще изглежда регистрационен номер на тротинетка в Банско.