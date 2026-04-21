Георги Кандев: Всеки, търгувал с вота на хората, ще бъде издирен и разследван

"Както казах в неделя - изборите свършиха, но нашата работа продължава. Всеки, който е търгувал с вота на хората, ще бъде издирен, разследван и изправен пред закона". Това пише в публикация във Фейсбук изпълняващия функциите на главен секретар на МВР Георги Кандев.

"Ще продължа да ви държа в течение за случаите, по които работим, свързани с изборните престъпления. И вече без прикриване на партии и коалиции, както ни задължаваше законът в предизборната кампания", пише още той.

Кандев посочва още, че в изборния ден са получили сигнал от село Коняво, община Кюстендил. Мъж е предлагал по 30 евро на жители на селото, за да гласуват за политическа партия №17 в бюлетината, с преференция 101.

Мъжът е установен, привлечен като обвиняем и задържан за срок от 72 часа.

Образувано е досъдебно производство.

Работата по случая продължава, завършва Кандев.