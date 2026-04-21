Полицай ходил в къщата на Росен Стъкларя за “оперативка”, в групата и бившият шеф на 5-о РУ в София (Обзор)

Кръстев има огнестрелна рана в корема, може да избяга в Гърция и е контактувал с върховен магистрат, заяви прокурорът Валентин Вълков

Общо дете свързва сочения от прокуратурата за наркобос Росен Кръстев-Стъкларя и другия с обвинение за лидер на престъпната група за разпространение на дрога. Това стана ясно в Софийския градски съд, който заседава по мярката за неотклонение на Кръстев, който е под домашен арест.

Той и мъж на име Емил Мушев са обвинени като ръководители на организирана престъпна група за палежи и разпространение на дрога в София и Ловеч. Бяха арестувани на 17 декември м.г. заедно с още няколко души. Освен Мушев обвинени за участие в групата са началникът на 5-о РУ в София Пламен Максимов, топполицаят Юлиян Бързашки, който е един от рекордьорите по заловена дрога в столицата, и разследващата полицайка Милена Ботева.

“Не се занимавам с наркотици и не познавам другите обвиняеми освен Емил Мушев”, обяви Росен Кръстев.

Той е под домашен арест, но иска по-лека мярка, защото баща му е болен от рак в 4-и стадий и иска да е с него в последния му път.

Според защитата му няма доказателства срещу него освен показанията на двама затворници, които за награда били преместени в луксозния затвор в с. Самораново, построен наскоро с пари по Норвежкия механизъм.

Росен Кръстев живее в кв. “Суходол” със съпругата си и трите им деца. Тя е бивша жена на Емил Мушев и едно от децата е негово. Ходил в къщата на Стъкларя, за да го види.

“Кръстев е познат в криминалните среди, които се занимават с наркотици. Преди да бъде задържан, е дал наркотици на другите обвиняеми, които да ги дадат на друго лице. Да, Мушев е баща на едно от децата, но Бързашки също е ходил в дома на Кръстев за оперативка”, контрира окръжният прокурор на Ловеч Валентин Вълков. Разследването е започнало там преди 11 месеца заради палеж на имот на местен бизнесмен (виж по-долу). За това престъпление е обвинен Емил Мушев.

Защитата на Росен Кръстев поиска прокурор Вълков да бъде отстранен от заседанието - според адвокат Любомир Таков бил пристрастен. В Ловеч прокурорът наричал Юлиян Бързашки “абсолютен престъпник” и се заричал обвиняемите да лежат в ареста дълго. Валентин Вълков не остана длъжен и заяви, че при задържането си Росен Кръстев е бил предупреждаван за акции срещу него, имал огнестрелна рана в корема, често от обвиняем ставал свидетел и дори в миналото контактувал с върховен прокурор, но не каза кой е.

“Това сега няма да стане”, зарече се Вълков и цитира записи от СРС-та, в които Кръстев заявил, че ще избяга в Гърция, ако го пуснат. Защитата му остро възрази с аргумента, че прокурорът се държи като свидетел срещу клиента им. Стъкларя пък го попита дали е стоял на една маса с Георги Вълев (осъден на доживотен затвор за две убийства, който почина миналата година, бел. авт.). Вълков отрече и напомни, че от 6 г. Росен Кръстев е подсъдим като член на наркобанда в СГС. Той беше и един от свидетелите по делото срещу “Бандата с чуковете”, разбита през 2009 г., а през 2020-а беше в основата на ареста на двама антимафиоти от ГДБОП, които бяха обвинени, че са вземали подкупи от него, но ги оправдаха.

Росен Стъкларя не е осъждан. Последното разследване срещу него започва с палеж на автомивката и кафенето на бизнесмена Красимир Атанасов от ловешкото село Торос. Изпепелени са на 20 юни 2025 г. Година по-рано в дома му имало претърсване, по думите му незаконно. Подал сигнал срещу разследващата полицайка от Луковит Милена Ботева. По-късно я преместили в столичното 5-о районно. След това били запалени имотите му. Като извършител според прокуратурата е Емил Мушев.

Според разследването на “Вътрешна сигурност” в МВР и ГДБОП освен в палежа Мушев и полицаите от 5-о районно управление участвали и в разпространение на наркотици. Дрога при претърсването на дома на Росен Стъкларя не е открита. Той заяви пред съда, че се нуждае и от лечение, защото има диабет и цироза. Прокурор Вълков посочи, че това е било преди 15 г. и лично е предложил да смени оземпик с инсулин, но обвиняемият отказал.

Разследването и мерките за неотклонение започнаха в Ловеч, на чиято територия е извършен палежът. Всички обвиняеми обаче са от столицата. Защитата има претенции за подсъдността и след много искания делото е преместено в София.

“Росен Кръстев има обвинение, че е ръководител на организирана престъпна група, в която участват полицаи. Според прокуратурата престъпната дейност е довършена на територията на София. Освен това от всички повдигнати обвинения - за палеж, за престъпление против правосъдието и за престъпна група - най-тежко наказуемото е последното, а то е от компетентността на Софийската градска прокуратура и СГС. Окръжният прокурор на Ловеч си избира удобен нему съдебен район, в който се държи буквално като шериф и упорито отказва да спази принципа за местна и родова подсъдност, като прати делото към компетентната прокуратура. Това е злоупотреба с права, което се поощрява от контролиращите инстанции и е гибелно върху цялостното наказателно производство”, коментира след заседанието адвокат Любомир Таков.