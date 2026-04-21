Георги Кандев: Има осъдителна присъда за купуване на гласове в Плевен

Съдът постанови присъда по случай на изборно престъпление в Областната дирекция (ОД) на МВР - Плевен, съобщи изпълняващият длъжността (и.д.) главен секретар на МВР Георги Кандев в публикация във Фейсбук.

Кандев обясни, че жена с инициали И. Т. е призната за виновна за купуване на гласове за изборите в неделя. Наказанието ѝ е една година лишаване от свобода, условно с тригодишен изпитателен срок, както и глоба в размер на 5 100 евро, добави главният секретар на МВР.

Присъдата е наложена за престъпление по Наказателния кодекс, който санкционира нарушенията на изборния процес, написа още той.

В област Плевен бяха открити и иззети над 100 образци на бюлетини за изборите и 17 тетрадки с имена и суми срещу тях, съобщи на 13 април Георги Кандев. Доказателствата са установени в рамките на няколко специализирани полицейски операции, проведени от служители на Министерството на вътрешните работи, насочени срещу купуването на гласове за предстоящите избори, обясни тогава Кандев. По случая са задържани трима души. Образувани са досъдебни производства.