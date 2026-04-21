От 131 на Радев само 5 с депутатски опит, но военни и бивши министри ще стягат дисциплината

Анна Александрова, Маноил Манев и борецът Даниел Александров изпадат от ГЕРБ, ПП-ДБ не вкарват от цели 10 района

Само петима от всички 131 депутати на Румен Радев в 52-ото народно събрание ще имат опит в парламента. Той обаче е натрупан в други формации. Това са Антон Кутев, Петър Витанов, Галин Дурев и Явор Гечев, които бяха в БСП, и Илин Димитров, бил в 47-ото НС с “Промяната”, после стана служебен министър на туризма в кабинета “Донев”, а след това бе и секретар на Радев като президент.

Немалка част от новите управляващи депутати обаче имат опит в изпълнителната власт. Едни са били областни управители (като Стефан Сабрутев от Смолян и Марио Смърков от Варна), други са били част от 7-те служебни правителства, назначени или излъчени от Румен Радев като президент в тези 5 години на политическа криза. Начело с бившия служебен премиер Гълъб Донев, чието име се завъртя дори за бъдещ шеф на парламента.

Бившата министърка на околната среда в неговото правителство Росица Карамфилова-Благова влиза от Благоевград. Тя бе и съветник по екология на Радев. Сред бившите министри, които сега стават депутати, са още Александър Пулев, Димитър Стоянов, Иван Демерджиев, Иван Шишков, Христо Алексиев, Петър Стойчев и др.

Дъщерята на ген. Любен Петров - началник на Генералния щаб на Българската армия до есента на 1994 г., също става депутат от “Прогресивна България”. Румяна Любенова Петрова е трета в листата в столичния 25-и МИР, водена от Румен Радев. Тя е юрист с дългогодишен опит в областите енергетика, търговско и дружествено и административно право, обществени поръчки, концесии и съдебни спорове. Била е на високи позиции в дружества в енергийния сектор, както и сътрудник в ресорната комисия в парламента.

От същата листа депутат става и инвестиционният стратег и икономист Константин Проданов, който

беше лидер на АБВ за година след оттеглянето на Георги Първанов

За първи път от 25 години насам в 52-ото народно събрание влиза толкова голяма парламентарна група. Като депутати от “Прогресивна България” зад парламентарните банки сядат бизнесмени, бивши военни, юристи, лекари, представители на всякакви професионални съсловия, включително и немалко журналисти.

Депутат ще е и 36-годишният Стоян Тричков, който работи за няколко медии, преди да стане част от прессекретариата на “Дондуков”. И други медийни лица ще има в групата на Радев - дългогодишният кореспондент на БНТ и БНР в Турция Нихал Юзерган, бившата журналистка от “24 часа” Ирина Асиова-Диамант, която в последните години живее между България и САЩ, тъй като съпругът ѝ е холивудски процудент. През няколко телевизии минава пък професионалният път на Вяра Петрова, която сега ще е депутат от Стара Загора.

От благоевградската листа в НС влизат още 49-годишният предприемач, бивш общински съветник и почетен консул на Казахстан у нас Рашко Динков, хирургът д-р Александър Попов, и бившият зам.-шеф на Агенция “Митници” и основател и изпълнителен директор на IT компания за информационни системи за митническите администрации Георги Григоров.

И от Варна депутат ще е лекар, но УНГ специалист - доц. Георги Илиев, който е преподавател и управител на МБАЛ - Варна. Третата в листата е доц. Олга Борисова, ръководител на катедра “Правни науки” към Юридическия факултет на Варненския свободен университет.

В парламента влиза и юристката и общински съветник Мария Тодорова, която в последните години

смени няколко формации

като кандидат за различни политически позиции - от БСП, през “Изправи се! Мутри вън!”, до коалиция “Левицата!”, от която беше първата жена в битка за кметския стол на Варна.

Голяма ще е групата на спортистите в парламента - волейболната звезда Владимир Николов, олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова, олимпийскиятмедалист и световен шампион по гимнастика Йордан Йовчев, акробатът Енчо Керязов. От Варна влиза републиканският шампион по плуване Миролюб Адамов. От Плевен пък преференциално влиза треньорът по бокс и общински съветник Борислав Георгиев. Владимир Николов

От Търговище в парламента влиза предприемачът Илко Илиев, който е управител на най-големия завод за мека мебел в България с износ на продукция в 25 страни на света. След него е агробизнесменът и шеф на общинския съвет в Попово Георги П. Георгиев.

След Александър Пулев в Стара Загора за депутат се класира проф. Крум Неделков. Той е професор по хранене и диететика и ръководител на катедра “Общо животновъдство” във Ветеринарномедицинския факултет на Тракийския университет.

За първи път в парламента влиза и лидерката на движение “Социалдемократи” и адвокат Елена Нонева, която не за първи път дава партията си за мандатоносител (беше такава и на “Продължаваме промяната” и Кирил Петков).

От Стара Загора депутати ще са още 24-годишната Мариям Саркис Сакъз, регионален координатор на голяма аптечна верига и магистър по финансов мениджмънт и застрахователно и социално дело от УНСС, синдикалистът в оръжейната фирма “Арсенал” в Казанлък Красимир Папазов, финансистът Момчил Петров, търговският анализатор от Мини “Марица изток” ЕАД в Раднево Мирослав Митков и адвокатът Милен Петров.

Енергийни експерти са водачката на листата в Сливен Весела Момчева-Таун и Валентин Петров. Тя притежава и квалификация в областта на авиацията и туризма с международен сертификат от IATA. От тази листа в НС влизат икономистът Димитър Кънев, учителят по физическо и баскетболен треньор Ивайло Христов.

И ако с “Прогресивна България” в парламента влизат много нови лица, останалите групи се разделят със свои знакови такива.

ГЕРБ се свива до 39 депутати. За първи път в групата на Борисов няма да имат избраници от четири области - Кърджали, Разград, Търговище и Ямбол. След 12 години и 9 парламента председателят на комисията по вътрешна сигурност Маноил Манев е аут, защото с преференции от 2-ото място в Стара Загора го измества Илияна Жекова.

Толкова години стаж в парламенат има и бившата шефка на правна комисия Анна Александрова, но от 25-и МИР влизат само двама на ГЕРБ, а тя бе четвърта в листата. Борецът Даниел Александров също вече не е депутат. Ако лидерът Бойко Борисов не влезе от Пловдив, отпада и Лъчезар Иванов, който е бил в общо 12 парламента, а политическата му кариера започна още през 2005 г. като депутат от НДСВ. Анна Александрова

По един мандат ГЕРБ печели в 17 района, така

в депутатските кресла сядат бившите министри

Даниел Митов, Деница Сачева, Костадин Ангелов, Теменужка Петкова, Николай Нанков, Георг Георгиев, Христо Терзийски и Десислава Танева.

ПП-ДБ пък няма да имат депутати от 10 района, така отпадат Деница Симеонова, Себахтин Гьокче, Георги Стамов, Искрен Арабаджиев, Кристина Петкова, Богомил Петков, Михал Камбарев и Илина Мутафчиева. Заради преференциите в София и Пловдив обаче ДБ ще има превес над ПП.

Както “24 часа” писа, след 25 години депутат вече няма да е Йордан Цонев, който водеше листите на ДПС във Варна и Велико Търново, но партията не взе мандати там. От Пловдив пък не успя да стане парламентарист доскорошната шефка на БОК Стефка Костадинова. Стефка Костадинова

В Благоевград ДПС печели две места, водач бе Делян Пеевски, следван от Джевдет Чакъров. Но лидерът водеше и в Кърджали и ако влезе оттам, ще освободи места. В листата обаче следват Арбен Мименов (кмет на Сатовча), Феим Иса (кмет на Гърмен), Мехмед Вакльов (кмет на Якоруда), Радослав Ревански (кмет на Белица) и ако някой от тях реши да влезе в парламента, ще предизвика предсрочни избори.

В Кърджали ДПС взе 3-ма от 5-имата депутати. След Пеевски е кмътът на града Ерол Мюмюн. Трети пък е Неджми Ниязи Али (кмет на Джебел), а четвърти Шинаси Сюлейман (кмет на Кирково). Отказът им ще освободи места за Байрам Байрам, Айтен Сабри и Сейфи Мехмедали.

“Възраждане” обаче ще пробие в Кърджалийско,

където заради гласовете от чужбина може да влезе Георги Николов Георгиев.

В Шумен пък ДПС печели един мандат, който отива при кмета на Каолиново Нида Ахмедов. Най-вероятно той ще се откаже да бъде депутат и ще освободи място за Айсел Мустафова, която с преференции измества Хамид Хамид.

Мехмед Атаман печели мястото в Хасково, а зад него остава друго знаково лице за ДПС - Станислав Анастасов. Така единственият му шанс отново да е в парламента е Атаман да се откаже.