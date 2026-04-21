Посолството на САЩ: Oчакваме с нетърпение да работим с правителството на Румен Радев

Посолството на САЩ в България поздрави Румен Радев за победата му на изборите в неделя и обяви, че очаква с нетърпение да работи с новото правителство на страната ни.
"Българският народ се произнесе и ние поздравяваме Румен Радев и „Прогресивна България" за победата им. Очакваме с нетърпение да работим с новото правителство за развитието на двустранните ни отношения и за по-нататъшното укрепване на тесните връзки между американския и българския народ", се казва в позицията на американското посолство в социалната мрежа X.