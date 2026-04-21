Посолството на САЩ: Oчакваме с нетърпение да работим с правителството на Румен Радев

Посолството на САЩ в България поздрави Румен Радев за победата му на изборите в неделя и обяви, че очаква с нетърпение да работи с новото правителство на страната ни.

"Българският народ се произнесе и ние поздравяваме Румен Радев и „Прогресивна България" за победата им. Очакваме с нетърпение да работим с новото правителство за развитието на двустранните ни отношения и за по-нататъшното укрепване на тесните връзки между американския и българския народ", се казва в позицията на американското посолство в социалната мрежа X. The Bulgarian people have spoken, and we congratulate Rumen Radev and Progressive Bulgaria on their victory. We look forward to working with the new government to advance our bilateral relationship and further strengthen the close ties between the American and Bulgarian people. — U.S. Embassy Sofia (@USEmbassySofia) April 21, 2026