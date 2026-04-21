Зарков иска вот на доверие - краят на БСП не е дошъл, само Гуцанов бърза за оставката му (Обзор)

"Възраждане" е отворена за левите избиратели, след като останаха без представители в парламента, обеща Костадин Костадинов

Вот на доверие ще поиска лидерът на БСП Крум Зарков от Националния съвет в събота. Ако не го получи, веднага ще си подаде оставката.

“Това обаче не е краят нито на БСП, нито на лявото в България”, заяви Зарков на брифинг във вторник при вече ясни финални резултати от изборите. А с тях бе потвърдено, че БСП е взела само 3,017% и не просто изпада от Народното събрание, а губи и държавната субсидия, защото се яви като коалиция, а те получават пари само ако съберат над 4%.

Като много лош, но и закономерен определи резултата Зарков. Все пак социалистите опитали “да обърнат” политическата логика. “Всички партии, участвали в последното управление, поеха своята цена. Опитахме се да направим необходимото, но то се оказа невъзможно”, каза младият соцлидер.

За предизборната кампания БСП ипотекира голяма част от имотите си из страната. А сега, след като остава и без субсидия, не е ясно как ще продължи да се издържа. Въпреки това лидерът на партията не определи финансовата ситуация като драматична. Кампанията си завършват “без особени задължения”, но все пак призна, че след като получат последната си субсидия този месец, става трудно.

“Естествено, ще трябва да вземем необходимите действия за свиване на разходите, но както гласеше една стара поговорка - един проблем, ако се решава с пари, не е точно проблем”, уверен е той.

Ако пленумът го подкрепи, Зарков започва обновление на партията. Дори обяви, че стартира на 1 май - Деня на труда, отбелязван тържествено от социалистите.

“Ще тръгнем по улиците на градовете и селата. Няма просто да агитираме и убеждаваме, оттук нататък ще приобщаваме. Защото каузата ни е обща, тя е класово обща”, обясни той. И призова дори хората, които не са поддръжници на БСП, да се изправят срещу предразсъдъците си и да се включат в изграждането на “качествено ново ляво представителство” в България.

Броени часове преди Зарков да застане пред журналистите на “Позитано”, бившият социален министър Борислав Гуцанов поиска оставката му с пост във фейсбук. Гуцанов загуби битката за лидер след свалянето на Корнелия Нинова от Атанас Зафиров, после и двамата бяха в кабинета “Желязков”.

Когато Зарков стана председател, те останаха извън листите за депутати. Сега го обвиняват за “обезличаването и унижението” на БСП.

Зарков коментира реакцията на Гуцанов като очаквана, вероятно щяло да има и други такива, но дебатът ще е на заседанието на Националния съвет. “Да се обърнеш и премениш в нови дрехи, не е решение, носим цялата история на гърба си и ще продължим да вървим по рационален път. Аз за саботажи не се интересувам, за резултата ни има преки и дълбоки причини. Надявам се да ги анализираме, защото те доведоха до загуба на доверие в нас и назад през годините”, обясни соцлидерът.

Левите избиратели ще имат свой представител в парламента в наше лице, обяви пък лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов. БСП отпаднала заради поредица от грешни политически решения, сред които коалицията с ГЕРБ и ДПС.