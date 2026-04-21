Пиян преследва непълнолетен до Районното в Карлово, заплаши него и полицаите

Никола Михайлов

Районното управление в Карлово.

Щял да счупи главата на младежа и "муцуните" на униформените

Пиян карловец отнесе най-солената глоба по Указа за борба с дребното хулиганство, след като заплашва и псува полицаи и непълнолетен непосредствено до Районното управление в Града на Левски. 

Около 19,30 ч. на 10 април служители на реда заварили мъжа във видимо нетрезво състояние и младежа да пристигат пред сградата. Момчето уплашено им казало, че го гони пиян и агресивен човек, като го посочило. Той пък започнал да му се заканва и да заплашва, че ще му счупи главата, като го наричал "шматка".

Полицаите поискали личната карта на нарушителя, но той им казал, че не я носи и ги питал за какво им е. Започнал да ги псува, заявил, че "ще им счупи муцуните" и отново поискал да се саморазправя с тийнейджъра. Затова се наложило да бъде задържан и да му бъде съставен акт.

На следващия ден мъжът се изправил пред Районния съд в Карлово, където не оспорил нищо от описаното и казал, че съжалява. Магистратите обаче взели предвид "продължилото дълго време непристойно поведение на нарушителя, изразяващо се в оскърбително отношение към органите на властта, но и спрямо непълнолетни лица, както семейното и имотното състояние на същия", и му определили максималната глоба по УБДХ - 255,60 евро (500 лева).

Районното управление в Карлово.

