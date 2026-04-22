Президентът Илияна Йотова ще открие в София Медийната среща за радио и телевизия

Президентът Илияна Йотова ще открие Медийната среща на върха на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), която за пръв път ще се проведе в София, съобщиха от прессекретариата на президентската институция, информира БТА.

Форумът събира у нас ръководители на обществени медии и професионалисти в областта на радиото, телевизията и дигиталните медии от цяла Европа, като тази година ще се включат 150 делегати от 47 медийни организации.

В официалното откриване ще участват заместник генералният директор на Европейския съюз за радио и телевизия Жан Филип де Тендер, генералният директор на Българското национално радио (БНР) Милен Митев и генералният директор на Българската национална телевизия (БНТ) Милена Милотинова.

На церемония в Гербовата зала на президентската институция на 7 април Илияна Йотова удостои медийната платформа „24 часа“ с Почетния знак на президента. Отличието е по повод 35 години от създаването на вестник „24 часа“. Почетният знак се връчва за приноса за развитието на българската журналистика и за общественозначимите каузи на медийната платформа.