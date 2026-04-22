Отбелязваме международния Ден на Земята

Днес - 22 април, се отбелязва международният ден на Земята. Идеята, която свързва хората от цял свят на тази дата, е да се обединят в защита на планетата.

Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в 174 държави, насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея. Мрежата се стреми да създаде широка гражданска подкрепа за устойчиви и ефективни екологични политики за развитие по целия свят.

В България Денят на Земята се отбелязва за първи път на 14 декември 1930 г. по инициатива на тогавашния министър на Земеделието и държавните имоти Григор Василев. Инициативата се радва на широката подкрепа на други министри на земеделието от цяла Европа. Празникът на Българската Земя дава повод на организаторите да поемат инициатива за установяване Международен ден на Земята.

За първи път Ден на Земята се отбелязва официално на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада.