Реликва от Света гора с лика на свети великомъченик Георги Победоносец пристига днес в Румъния

Честната глава на свети великомъченик Георги Победоносец пристига днес в Румъния от Света Гора (Атон), съобщиха за БТА от Александрийската и Телеорманската епископия.

Ценната реликва, която се съхранява в манастира „Ксенофонт“, за първи път ще напусне светата обител за поклонение извън Гърция и този следобед ще бъде изложена в манастира „Пантократор“ в Драганещ-Влашка, окръг Телеорман, на 60 км от румънската столица и на 54 км от Русе.

Делегация от Атон, водена лично от архимандрит Алексий (Мадзирис), се очаква да пристигне на летище „Отопени“ в Букурещ около 11:00 ч. местно (и българско) време, а след това да се отправи към манастира.

Духовното съкровище ще остане в храма цяла седмица, до 28 април, а той ще бъде отворен денонощно през целия период на пребиваване на мощите за удобство на поклонниците.

„Призоваваме всички поклонници да дойдат и да се помолят смирено в тези дни пред мощехранителницата, съдържаща Честната глава на свети великомъченик Георги, който е бърз помощник и лечител“, каза в навечерието на събитието Серафим Бачу, административен викарий на Александрийската и Телеорманската епископия, цитиран от официалния сайт за новини на патриаршията Basilica.ro.

Той подчерта и историческия характер на събитието, заявявайки, че това е първият път, когато Честната глава на свети великомъченик Георги се донася в Румъния, точно около празника му, което представлява „допълнителна радост за всички, които го имат за свой закрилник“.

Очаква се за събитието в манастира "Пантократор" да се стекат християни от цял свят, включително от България. Тъй като жените нямат достъп до Света гора, това гостуване в Румъния е уникален шанс за хиляди майки, съпруги и дъщери да се поклонят лично пред светинята.

Манастирът „Ксенофонт“ е основан в края на X-и век в Света Гора. Той е изцяло посветен на Свети Георги Победоносец, а неговата Честна глава е най-ценното духовно съкровище, съхранявано там в специална златна ракла.

Манастирът „Пантократор“ в Драганещ-Влашка е осветен през 2012 г. и бързо се превръща във важен център за поклонение, известен с това, че съхранява мощите на Света Мария Магдалена, наричана „апостол на апостолите“ в някои християнски традиции. Той е и под покровителството на Светите жени мироносици (първи вестители на Възкресението – бел.ред.).