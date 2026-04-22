Шофьор с близо 3 промила влезе в насрещното във Варна

Шофьор с близо 3 промила алкохол в кръвта беше задържан във Варна, след като навлязъл в насрещното движение.

Случаят се разиграва в ранните часове след изборния ден, когато полицейски екип забелязва нарушение и спира автомобил за проверка.

„На 20 април около 3 часа сутринта, при рутинен обход в района си, полицейски автомобил се е движил зад лек автомобил, който по никакъв начин с поведението си не е показвал, че трябва да бъде спрян, ни при движението си по улица „Александър Дякович" от булевард „Христо Ботев" към жп гара, внезапно прави ляв завой по улица „Русе" и навлиза след забранителен знак, който му забранява да навлезе в улицата. Това накарва нашите служители да предприемат действие по спиране и проверка на автомобила. Използват специалния режим на движение ", обясни пред БНТ Иван Жечев, началник група "Патрулно постова дейност" ОДМВР-Варна.

Водачът не се опитва да избяга и спира. В момента, в който започва проверката, шофьорът лъхва на алкохол на полицаите.

„Тогава взимат решение да извършат проверка с алкотест дрегер, който е отчел 2 промила и 81", обеснява още Жечев.

Последвалата кръвна проба потвърждава висока концентрация - 2 промила и 61.

Интересен детайл според полицията е, че мъжът не е изглеждал неадекватен.

„Дори при разговорите с него не е фъфлял, не е бил неадекватен. Адекватни отговори е давал, изпълнявал е всички разпореждания, които са му давани и е оказал съдействие на полицейския екип", поясняват от полицията.

Самият той обяснил, че малко е пил. Това е първо подобно нарушение за водача, който има книжка от 25 години и по думите на полицията не е системен нарушител.

„Наказателният кодекс предвижда от 1 до 3 години лишаване от свобода и глоба от 1000 до 5000 лева."