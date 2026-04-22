Валери Жалбянов: БСП остана извън парламента заради предишни ръководства

27220
Валери Жаблянов КАДЪР: bTV

Никой не знаеше в тази обстановка кой е максимално добрият резултат и голяма част от левите в България са предпочели проекта на Румен Радев. Това каза пред Би Ти Ви Валери Жалбянов от БСП на въпрос защо партията не е влязла в парламента. И обвини предишни ръководства, а не сегашното, което пое лидерство в партията след оставката на кабинета Желязков. 

Той посочи, че част от изводите на бившето ръководство на БСП за слабия резултат може и да са верни. Сред тях било отстъплението и размиването на левите. Голяма част обаче били натрупани в предишни ръководства. Те започнали в края на 2020 година. Влезли в коалиция за кабинета на Кирил Петков, имало позиции за войната в Украйна и други. А след това имало тежки щети от участието им в кабинета на Росен Желязков. Тогава се появила и партията на Румен Радев. Комбинацията от тези фактори довела до това БСП да е извън парламента.

Не смятам, че има морални основания за оставка, както поиска Борислав Гуцанов, каза Жалбянов. Целта пред новото лидерство е БСП да се върне на водещо място в българския политически живот. А днешната реалност искала леви цели.

Според него загубата на субсидия нямало да доведе до загуба на социалистическото движение. 

