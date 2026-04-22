Юристи искат реподбор на магистрати, Демерджиев призова за оставка на Сарафов още днес

"Оставката на Борислав Сарафов се чака отдавна. Това вече няма значение. Важното е новият Висши съдебен съвет, който да избере главен прокурор. Трябва да се избегне съблазънта на властта да ползва съдебната система. Ако го направят, рано или късно ще се обърне срещу тях", каза в сутрешния блок на Нова тв бившият зам.-главен прокурор и шеф на следствието Бойко Найденов.



"Проблемът не е кабинета на Сарафов, а титлата. Решението на ВСС да продължи статута му на изпълняващ функциите не стигна до съдебен контрол. Сега е важно да има реформа и реподбор на съдии, прокурори и следователи. Тази система възпроизвежда отвътре кръгове като тези ан Пепи Еврото и Мартин Нотариуса", обяви Иван Брегов, ръководител на правната програма на Института за пазарна икономика.

Бойко Найденов се съгласи, че трябва да има реподбор и посочи, че в годините назад са извършвани много нарушения и престъпления в съдебната система, включително образуване на дела, които не е трябвало да се образуват и прекратяване на други.

"В прокуратурата има хора, на които им е дошло до гуша и са готови да разкажат за беззакония и зависимости", обяви бившият зам.-главен прокурор.

"Трябва да има проверка на хората от сегашния ВСС, които избраха и Гешев. Ако се върнат в съдебната система, ще има огромно недоверие", заяви Брегов.

По-рано днес Иван Демерджиев от "Прогресивна България" призова Борислав Сарафов да подаде оставка.

"Искам съвсем ясно да заявя на Сарафов и на прокурорската колегия на ВСС - времето за шикалкавене изтече. Сарафов трябва да си тръгне незабавно! И той и ВСС са длъжни да спрат да се държат като щит на една компрометирана власт. Твърде дълго това състояние продължава, рушейки доверието в прокуратурата и накърнявайки устоите на правовата държава! Времето на удобни паузи, институционално снишаване и мълчаливи договорки свърши! Ако някой не го е разбрал, ще го усети съвсем скоро!

Всеки, който продължи да пази този модел, трябва да е наясно, че застава срещу закона и обществото с всички, произтичащи от това последици! Що се касае до Сарафов - днес е последният шанс за оставка!", написа Демерджиев.