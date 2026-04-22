Иван Демерджиев: Сарафов, имаш последен шанс да си тръгнеш

Искам съвсем ясно да заявя на Сарафов и на прокурорската колегия на ВСС - времето за шикалкавене изтече. Сарафов трябва да си тръгне незабавно! Днес е последният шанс за оставка. Това пише в своя фейсбук публикация Иван Демерджиев от "Прогресивна България".

"И той и ВСС са длъжни да спрат да се държат като щит на една компрометирана власт. Твърде дълго това състояние продължава, рушейки доверието в прокуратурата и накърнявайки устоите на правовата държава!

Времето на удобни паузи, институционално снишаване и мълчаливи договорки свърши! Ако някой не го е разбрал, ще го усети съвсем скоро!

Всеки, който продължи да пази този модел, трябва да е наясно, че застава срещу закона и обществото с всички, произтичащи от това последици!", посочва още той.

Преди дни Иван Демерджиев обвини правосъдният министър Андрей Янкулов пише постове, вместо да ограничи достъпа на Сарафов до кабинета му.

"Нищо добро не може да ни чака като общество, ако, тъй като правосъдната система не е в състояние да реши правния проблем със законността на главния ни прокурор, тръгнат да го решават силово онези, които моментно държат монопола върху използването на държавно насилие", отговори му Янкулов.