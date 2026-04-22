Татяна Дончева: БСП ще изчисти редиците си като идеология, ценности, хора

Смятам, че БСП, намирайки се в тази ситуация, ще се заеме с проблеми, които са замърляни и изоставени от години. Ще изчисти редиците си като идеология, ценности, хора. Това заяви пред БНТ лидерът на "Движение 21" Татяна Дончева.

Вот на доверие ще поиска лидерът на БСП Крум Зарков от Националния съвет в събота. Ако не го получи, веднага ще си подаде оставката. Това заяви самият той във вторник. Партията остана извън новото 52-о Народно събрание с 3,017%. За пръв път от години социалистите няма да имат депутати.

"Аз мисля, че резултатът на този Национален съвет ще бъде позитивен", смята тя.

"Ние ще имаме няколко месеца, в които ще се види значението на това да се изгради нова обединена левица, която да бъде много по-консистентна. Това ни предстои", посочи тя.

"Разрезите на социолиогическите сондажи показаха, че на практика БСП е загубило половината си вот във формацията на Румен Радев. На старото ни ръководство откровено липсваше политически усет и надделяваше политическата лакомия пред една трезва преценка за последиците от подобни действия. Вижда ми се като проява на нахалство да кажеш, че точно новото ръководство разделяло партията", каза Дончева.

"БСП - Обединена левица" направи това, което беше по силите ѝ, смята тя.