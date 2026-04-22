Мирослав Севлиевски: Радев е флиртувал с Русия, но не е луд да ни вади от ЕС и НАТО

Румен Радев е флиртувал със заклинанието за Русия. Но няма как да е луд да смята, че може да се промени членството на България в ЕС и НАТО. Очаквам, че в следващите дни от "Прогресивна България" ще успокоят, че това няма да се случи. Това каза пред Би Ти Ви бившият енергиен министър Мирослав Севлиевски.

Според него това е шансът на Румен Радев да сложи лява брошка в европейско семейство. Причината - в новия парламент няма лява партия. Бившият президент знаел, че не може без парите от Европейския съюз и Европейската комисия.

Социологът Стефан Георгиев коментира огромната победа на "Прогресивна България" като очакваното неочаквано. Колегите не можаха да предвидят чак толкова голяма вълна. Имаше и сближаване на някои от позициите - протегнати ръце. Със сигурност имаме нова ситуация в партийната система - няма да има лява партия, поде и той темата за политическата ориентация на ПБ.

Политологът Петър Чолаков добави, че има нов етап в българскатанполитика. До 2001 година имало двуполюсен модел от БСП и ОДС. След това се появили нови партии, а "Атака" бил първообразът на десни популистки партии като "Възраждане".





