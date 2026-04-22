ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Една от дъщерите на Марадона се нахвърли срещу лич...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22710700 www.24chasa.bg

Мирослав Севлиевски: Радев е флиртувал с Русия, но не е луд да ни вади от ЕС и НАТО

Мирослав Севлиевски

Румен Радев е флиртувал със заклинанието за Русия. Но няма как да е луд да смята, че може да се промени членството на България в ЕС и НАТО. Очаквам, че в следващите дни от "Прогресивна България" ще успокоят, че това няма да се случи. Това каза пред Би Ти Ви бившият енергиен министър Мирослав Севлиевски. 

Според него това е шансът на Румен Радев да сложи лява брошка в европейско семейство. Причината - в новия парламент няма лява партия. Бившият президент знаел, че не може без парите от Европейския съюз и Европейската комисия. 

Социологът Стефан Георгиев коментира огромната победа на "Прогресивна България" като очакваното неочаквано. Колегите не можаха да предвидят чак толкова голяма вълна. Имаше и сближаване на някои от позициите - протегнати ръце. Със сигурност имаме нова ситуация в партийната система - няма да има лява партия, поде и той темата за политическата ориентация на ПБ. 

Политологът Петър Чолаков добави, че има нов етап в българскатанполитика. До 2001 година имало двуполюсен модел от БСП и ОДС. След това се появили нови партии, а "Атака" бил първообразът на десни популистки партии като "Възраждане". 



Мирослав Севлиевски

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Избори

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Имаме право на вода, но тя не е безплатна - изисква ресурси, поддръжка и отговорност (Видео)