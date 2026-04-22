Доц. д-р Мария Тодорова дари на областната болница в Сливен средства, останали от издаването на книгите й

Доцент д-р Мария Тодорова дари 2300 евро на МБАЛ „Д-р Иван Селимински" в Сливен". Те ще бъдат предназначени за Отделението по акушерство и гинекология. Парите са останали от спонсорството за книгите й "Алманах. Нашето медицинско поколение. 140 години Сливенска болница" и Алманах 2 „Ние, медиците", съобщиха от болницата.

"Реших да ги даря на най-голямата болница в областта. Тъй като съм съпруга и майка на акушер-гинеколози, в договора за дарение отбелязах средствата да бъдат за нуждите на Отделението по акушерство и гинекология", каза доц. Тодорова.

Тя благодари на всички, които са помогнали за издаването на книгите. Сред основните спонсори са Регионалната колегия на Българския лекарски съюз, Българският червен кръст, Сливенската митрополия, Община Сливен, медицинската секция на Съюза на учените в България – клон Сливен и др.

Първата книга е за историческото развитие на медицината в град Сливен и Сливенския регион. Тя излезе от печат през 2019 година. Вторият алманах - „Ние, медиците", беше представен през 2025 година. Заедно с доц. Тодорова автор е и нейният син – покойният доц. д-р Иван Трифонов. Книгата включва информация за главните лекари и управители на сливенската болница, околийски и окръжни лекари, градски и общински лекари, главни медицински сестри, съвременно поколение медици и техни следовници.

Доц. д-р Мария Тодорова е позната на сливенската общественост като лекар и общественик. Заемала е ръководни позиции в здравеопазването на града. Била е един от главните лекари на МБАЛ „Д-р Иван Селимински"- Сливен, завеждащ отдел за народно здраве към общината, директор на Медицинския колеж в Сливен. Носител е на наградата "Милосърдие" на община Сливен.

Изпълнителният директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински" д-р Васислав Петров благодари на доц. Тодорова от името на своите колеги за благородния жест и постоянната подкрепа, която болницата получава от нея.